الفنانة سارة درزاوي من راسبة 4 سنوات إلى معيدة في كلية آداب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة سارة درزاوي، نجمة «مسرح مصر»، عن مشوارها التعليمي مؤكدة أنها التحقت بكلية علوم، قسم «جوفيزياء»، ولكنها رسبت في السنة الأولى.
وأضافت، خلال لقائها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية “cbc”، أن عائلتها نصحتها بالتحويل من الكلية لقسم أخر، ولكنها أصرت على أن تنجح فيها أولا وبعدها نجحت وعندما طلبت أن تحول من الكلية رفض أهلها، وبعدها رسبت في الثانة الثانية، وعندها اقنعت عائلتها بالتحويل من الكلية، وعندما سألت وجدت أنها ستكون ضمن نظام التعليم المفتوح، ولذا أصرت على أن تجتاز هذه السنة وتحول وهي ناحجة وليست راسبة.
وتابعت، أنها بعد 5 سنوات في علوم انتقلت إلى كلية آداب قسم نقد ودراما مسرح، وبعدها نجحت وخرجت الأولى على الدفعة، وهو الأمر الذي لم تصدقه عائلتها، وبعد ذلك تفوقت في كل السنوات وفي السنة النهاية خرجت الثانية على الدفعة وتم تعينها كمعيدة بالكلية.
وتواصل سارة، تقديم عروض مسرح مصر، إلى جانب الفريق، هذا بالإضافة إلى المحاضرات التي تقدمها للطلاب في الجامعة.
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