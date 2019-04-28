عبير صبري تحتفل بعيد زواجها الأول في دبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية عبير صبري بعيد زواجها الأول في دبي مع زوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع.

عبير شاركت جمهورها في صور من الاحتفال، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتبت معلقة: «احتفالنا انا وحبيبي مع الأصدقاء بعيد زواجنا الأول في دبي».

عبير ظهرت في الصور بلوك بسيط وبدت متألقة، وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل في جمالها.

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الفنانة المصرية أصبحت أكثر نشاطا على مواقع التواصل بعد زواجها من أيمن البياع، وتنشر صور لهما باستمرار معبرة عن حبها الشديد له، وترفقها بجملة «ما شاء الله» خوفا من الحسد.

عبير تزوجت من أيمن البياع العام الماضي، وذكرت أنها التقت به وحدث بينهما حوارات ثم وقع كل منهما في حب الآخر، وتمهلت في الموافقة على الزواج حتى تتأكد من مشاعرها.

الفنانة المصرية قالت إن أكثر ما لفت نظرها وأحبته في زوجها طيبته واحترامه للمرأة ولعملها، ولكن هذا لا يمنع انه عصبي جدا ويغار عليها.

وعلى الصعيد الفني يعرض لعبير صبري حاليا الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، مع لوسي وسوسن بدر وداليا مصطفى، بينما اعتذرت عبير عن استكمال دورها في مسلسل «هوجان» للفنان محمد عادل إمام.