ابنة عبدالرحمن الأبنودي تكشف للمرة الأولى عن وصيته لها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت آية الأبنودي، إبنة الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، عن وصية والدها لها قبل رحيله.
وقالت خلال لقائها برفقة والدتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية cbc، إن والدها قال لها: “أنا مش عايز الناس تنساني”، لذلك كلما سنحت لها الفرصة لتقول أشعار أبيها تفعل ذلك بدون تردد، تنفيذاً لوصيته.
وأضافت، أنها أحبت مصر من خلال شعر والدها، عرفت يعني إيه وطن وأرض وانتماء من خلال شعره.
وتابعت أن والدها طلب منها أن تستمع لأغنية «راحل» بعد وفاته، والتي تقول كلماتها: «راحل من تاني راحل.. راحل تردني السواحل.. فايت قلبي في حاراتك فايت صوتي في سكاتك وخضرتي في نباتك يا مصر وتنّي راحل».
وأكدت أنها تشعر أن والدها معها عندما تستمع لأغانٍ من أشعاره أو تقرأ له، قائلة: «مفارقنيش لحظة من ساعة ما رحل.. مبفوتش يوم من غير ما أسمع حاجة من شعره أو أغانيه».
كما أعربت عن سعادتها بسبب تدريس أشعار والدها في جامعة إسبانيا، وتمنّت أن يتم تفعيل ذلك في مصر أيضًا، تقديرًا لمكانته الكبيرة.
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