روجينا تستعيد ذكرياتها مع يوسف شاهين في «المصير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة المصرية روجينا، ذكريات مشاركتها في فيلم «المصير»، مع المخرج الراحل يوسف شاهين، والذي عرض عام 1997.

وأضافت خلال لقائها في برنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة «نجوم إف أم»: «وقتها كنت عارفة إني بعمل حاجة مهمة في حياتي وكنا ندرس أعماله وفجأة أجد نفسي أعمل معه فهذا أمر لم يكن في أحلامي، وكنت مدركة ما كنت فيه وبعد ما كبرت عرفت أن هذه الذكريات لن تتكرر».

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وتابعت: «عمري ما رأيت لوكيشن مثلما عملت مع شاهين بحالة الانضباط ويجعلك تحبيه وتنفذي أي شيء يريده، وكان يعامل صغار الممثلين وكأننا أهم المتواجدين، أفتقد حاليا إخلاص يوسف شاهين وحبه للسينما والجيل الذي تربى على يديه وفخورة أني لحقت العمل في هذه المدرسة، والسينما لا تفنى وهي التاريخ وتعلمنا الأزياء وطقوسنا من السنوات الماضية من السينما».

يذكر أن روجينا، شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «كلبش»، مع الفنان أمير كرارة، وحققت نجاحا كبيرا، كما شاركت في مسلسل «ضد مجهول»، مع الفنانة غادة عبدالرازق، وأحمد سعيد عبدالغني وعدد من الفنانين.