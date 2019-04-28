عمرو محمود ياسين يحذر النحوم: آلة الفن غدارة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري عمرو محمود ياسين، رسالة خاصة لزملائه من نجوم الفن عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك».

عمرو محمود ياسين، قال في رسالته: «نصيحتي لكل فنان بيشتغل في أي مجال من مجالات الفن أول ما تمسك فلوس (ده إذا مسكت) ما تصرفهاش لا اعمل بيها مشروع بعيد عن الفن.. لأن آلة الفن غدارة ولا تنخدع بنجاح وإقبال عناصر المهنة عليك لأنك في لحظة وبدون سبب مفهوم تخرج من الحسابات، وتمر الأيام يوما بعد يوم ويتأكد للجميع خروجك من الحسابات لسبب لا تعلمه أنت ولا يعلمه من أخرجوك من حساباتهم .. بس هو كده».

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وأضاف: «ساعتها مشروعك اللي عملته على جنب هو اللي هينفعك ولو ملكش في البيزنس شوفلك أي مصدر رزق تلجأ له وقت ما تطولك آلة الغدر».

وتابع: «المهم أمّن نفسك.. أما اللي لسه عايز يشتغل في الفن فأهلاً وسهلاً ادخل على مسئوليتك الشخصية ويا صابت يا خابت وأنت وحظك ومستوى ذكاءك في التأقلم مع المستجدات وقدرتك على مواصلة المشوار».

يذكر أن عمرو قرر كتابة جزء ثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وذلك بعد نجاح القسمين الأول والثاني.