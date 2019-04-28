سارة علي خان تتخلى عن سيارتها الفارهة بسبب «توكتوك».. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الفنانة الهندية الصاعدة سارة على خان رغم أنها سلسلة أغني البيوت في الهند، فضلًا عن كونها ابنة الممثلين سيف على خان وامريتا سينج، وهي ذاتها بدأت تشق طريقها نحو عالم الشهرة والنجومية، لكنها كشفت عن تواضعها الكبير مؤخرًا.

شوهدت بطلة فيلم “كيدارناث ” وهي تتخلى عن سيارتها الفارهة، وتستقل بدلا منها سيارة صغيرة ذات الثلاث عجلات أو تعرف بـ “توكتوك” خلال ذهابها إلى إلى صالة الألعاب الرياضية “الجيم”، وقد رافقت الممثلة المصممة الشهيرة تانيا غفري.

ارتدت خان سروال قصير، حيث كانت الممثلة تبحث عن صالة رياضية جاهزة في أثناء ركوبها وذهابها بالتوكتوك إلى صالة الألعاب الرياضية، احتفظت بشعرها مع رباط شعر بسيط، وأكملت المظهر بحقيبة وردي.

Advertisements

الممثلة من بين العديد من ممثلي بوليوود الذين يتم يتم التقاط العديد من الصو ومقاطع الفيديو غالبًا لهم في أثناء توجههم إلى صالة الألعاب الرياضية. بالإضافة إلى سارة وماليكا أرورا وأمريتا أرورا وبارنيتي شوبرا وجانفي كابور.

عادت الممثلة مؤخرًا من رحلتها إلى الولايات المتحدة مع صديقاتها، وقد شاركت سارة العديد من الصور من رحلتها على صفحتها في Instagram.

في أغسطس 2018، ظهرت سارة على خان لأول مرة في Instagram ومنذ ذلك الحين، تابعها ما يقرب من 8.9 متابعين على موقع تدوين الصور والفيديوهات.

على جبهة العمل، من المقرر أن تستأنف سارة على خان تصوير فيلم المخرج امتياز على القادم، حيث ستلعب دور البطولة إلى جانب النجم كاتيك اريان.