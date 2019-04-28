نجمة بوليود شروتي حسن تنفصل عن صديقها مايكل كورسال

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
أنهت الممثلة الهندية شروتي حسن علاقتها بصديقها الممثل المسرحي المقيم في لندن مايكل كورسال، بعد فترة مواعدة امتدت لبضع سنوات، وقد وألقى باللوم على الانفصال إلى رغبة حسن في ضمان علاقة مستمرة وبعيدة المدى.
وكتبت شروتي على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram: “عشنا الحياة كيفما نشاء في هذا العالم، لسوء الحظ، ولذا يتعين علينا السير في مسارات منفردة على ما يبدو، ولكن هذا الشاب سيكون دائما أفضل صديق لي، ممتنة للغاية أن تكون إلى جواري دائمًا”.
شارك مايكل أيضًا صورة له مع شروتي وكتب: “ستكون هذه السيدة الشابة دائمًا أفضل رفيق لي، ممتن جدا أن تكون صديقة دائمة “.
لكن شروتي، لم تقدم أي تفاصيل عن الانفصال أو تقوم بتأكيد ذلك، وكانت آخر تحديثاتها عن ليلة موسيقية شاركت فيها حيث يمكن رؤية الممثلة وهي تغني مع فرقة في الخلفية. كان لديها حتى معجبين يهتفون لها ويشيدون بمهاراتها الغنائية.
بدأت شروتي للتو العمل على فيلمها التاميل “لابام” مع فيجاي سيثوباثي، ومن المقرر أيضًا أن تعود إلى السينما الهندية مع مشروع فيلم جديد بعنوان “باور” ماهيش منجريكار Mahesh Manjrekar.
غالبًا ما شاركت شروتي صورًا لهما معًا على حسابها بموقع Instagram، حيث شوهد الاثنين معًا في المطارات وفي بعض الأحداث الاجتماعية والفنية.
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