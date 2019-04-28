تأجيل خطوبة فارون داوان وناتاشا دلال لهذا السبب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كان من المفترض أن يتم حفل خطوبة الممثل الشاب فارون داوان على صديقته منذ الطفولة ناتاشا دلال في 24 ابريل 2019، بحسب تقارير متداولة،

وقد أفادت الأنباء أن خطوبة فارون داوان وناتاشا دلال جرت في 24 أبريل 2019 في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجم داوان، وزعم تقرير موقع Deccan Chronicle أن عائلة داوان كانت ستعلن رسميًا عن حفل زفاف فارون وناتاشا في 24 أبريل.

وهذا لم يحدث بشكل واضح، تقرير Pinkvilla قد استنتج ما حدث، بحسب ما قاله مصدر مقرب من العائلة، “سمعنا أن خطة حفل الزفاف كانت جاهزة في الموعد المحدد سابقًا”

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وأضاف: “لكن كانت هناك تغييرات في اللحظة الأخيرة للخطة وطار فارون خارج البلاد، وهو مشغول جدا الآن، إنه يحتاج إلى أخذ إجازة من جدول أعماله وتخصيص وقت للخطوبة والزواج، كل هذا سيحدث في الوقت المناسب “.

خلال العروض الترويجية لفيلمه الأخير “كالانك”، كان فارون دوان قد أخبر موقع مجلة Filmfare أن حبيبته هي صخرته ومرساه.

ونقلت عنه قوله: “جمعتنا معًا المدرسة في الصغر هي، لذلك، فهي تعرف والدي منذ نعومة أظفارها، كانت دائما ما تحضر إلى الاستوديو مع والديّ من قبل أيضًا، إنها صخرتي، إنها مذيعتي، إنها عامل الاستقرار في حياتي. إنها تشبه الأسرة إلى حد كبير”.

وبالعودة إلى حفل زفافهما الذي طال انتظاره، كسر فارون مؤخرًا صمته بشأن هذه المسألة وأكد أن حفل الزفاف لن يكون في أي وقت قريب، وأشار في الوقت ذاته أن سبب التأجيل هو التركيز على حياته المهنية أولا.