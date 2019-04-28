شاروخان يحارب العنصرية في الهند

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

إشادة واسعة تلقاها النجم الهندي الكبير شاروخان على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن وصف تنوع الهند بأنه مثل “لوحة جميلة”، حيث تتجمع جميع الألوان، في مقابلة بالفيديو أصبحت منتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت.

شاركت ياسمين كيدواي، زعيمة الكونجرس ومخرجة الأفلام الوثائقية، مقتطفًا من مقابلتها مع النجم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي على تويتر، والتي تلقى أكثر من 117000 مشاهدة.

تعد مقابلة خان جزءًا من فيلم وثائقي بعنوان “فيلميستان - حالة بوليوود البهيجة عن الهند وثقافتنا التعددية الجوهرية”.

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في مقطع مدته 30 ثانية، وصف خان الهند بأنها لا دين لها، تمامًا مثل الفن، وقال: “هناك 1600 لغة ولهجة في بلدنا. وكل 10 أو 15 كيلومترات تتغير اللهجات”.

وأضاف: “لا أعرف كم مئات الأديان تتعايش هنا، أن يكون هناك تنوعًا شيء جيد، مثل الفن لا يوجد لديه دين، أعتقد أن بلدنا حقًا ليس لها دين وقد اندمجوا جميعًا معًا. الهند لوحة جميلة وكل الألوان تعزز بعضها البعض، فاذا سلبت لونًا واحدًا أو بدأت بالقول إن هذا اللون أفضل من الآخر. أعتقد أن اللوحة لم تعد لوحة”.

تمت مشاركة الفيديو الشهير بواسطة حساب تويتر الرسمي للكونجرس الهندي (INCIndia) مع التعليق: “شاروخان يردد ما يقوله حزب المؤتمر لسنوات عديدة حتى الآن. الهند أمة واحدة، مجيدة بتنوعها. “