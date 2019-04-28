تفاصيل جديدة عن حفل زفاف ديبيكا بادوكون ورانفير سينج

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كان حفل زفاف ديبيكا بادوكون ورانفير سينج من بين الأحداث الأكثر جاذبية في بوليوود، وقد تم الزواج في 14-15 نوفمبر، 2018، في إيطاليا، وقد حظيت إبداعات حفل الزفاف التي قدمها مصمم الأزياء الهندي السيد سابياساشي موخرجي للزوجين بالكثير من التقدير.

وفي مقابلة أجريت مؤخرا، كشف سابياساشي عن تخطيط حفل الزفاف الذي جرى تنظيمه العام الماضي، وقال ان ديبيكا نفسها خططت كل التفاصيل والأجزاء الصغيرة من الزفاف.

وأكد المصمم بحسب ما نقله بوابة timesofindia الإلكترونية انه كان خائفا قليلا من ديبيكا لأنها منظمة للغاية، وفي الوقت الذي يعتبر فيه سابياساشي نفسه دقيق للغاية، لكن الممثلة أكثر تنظميًا وصرامة بحسب المصمم ذاته.

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وقد ارتدى كل من ديبيكا بادوكون وزوجها النجم رانفير سينج ثوب الزفاف من إبداعات سابياساشي في يومهم الخاص وكذلك لعدد قليل من احتفالات ما بعد الزفاف.

يذكر أن العروس ديبيكا بادوكون كنت قد شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على انستجرام صور حفل زفافها على سينج، حيث أطلّت بالزي الهندي باللون العاجيّ المتميّز بالدانتيل المخرّم والتطريز الذهبي المشغول يدويًا.

من جهة أخرى، اختار رانفير الزي الهندي التقليدي للزفاف، وتميّز هذا التصميم بقماش ولون فستان زفاف ديبيكا بادوكون عينهما.