عدسات البابراتزي تُخرج شقيقة أويكو كارايل عن شعورها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي «ازيجي» شقيقة الفنانة التركية أويكو كارايل التوأم بمنطقة نيشان تاش، ويبدو أن المصورين اعتقدوا أنها النجمة التركية، وانهالوا عليها بفلاشات كاميراتهم.

ازيجي لم تترك الموقف يعدي مرور الكرام، حيث ازعجب فلاشات المصورين، شقيقة الفنانة التوأم، واخرجتها عن شعورها، حتى أنها صرخت في وجه الصحفيين قائلة: «ابتعدوا.. انا لست أويكو كارايل»، وفرت من المكان سريعاً.

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أويكو سبق وصرحت بأنها تسبب مشاكل كثيرة لشقيقتها التوأم بعد شهرتها، نتيجة قوة الشبه بينهما، وقالت: «أن تكون توأم أمر صعب في حد ذاته، ولكن أن تكون توأم لأخ مشهور أو معروف الأمر أكثر صعوبة، لكلانا الحياة أصبحت صعبة جداً».

من ناحية أخرى، عُرض لأويكو كارايل مؤخراً مسلسل «الثنائي العظيم» الذي تشارك في بطولته أمام كرم بورسين، إبراهيم شيليكول، وأوزجي جوريل.

يُذكر أن مسلسل «عودة مهند» كان بطاقة التعارف بين أويكو والعالم العربي، حيث شاركت في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج وبورا جولصوي، واشتهرت فيه باسم «جميلة»، كما ضاعفت شعبيتها وجماهريتها بعد تألقها في مسلسل «نبضات القلب» الذي شاركت في بطولته أمام جوكهان ألكان.