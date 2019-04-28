الفنانة سارة نخلة تنعى خبيرة التجميل دينا حرب بكلمات مؤثرة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الفنانة السورية سارة نخلة، خبيرة التجميل المصرية دينا حرب، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 28 إبريل، بعد تعرضه للاختناق نتيجة لتسريب الغاز في منزلها.

ونشرت سارة نخلة، صوة لها برفقتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «كنا كل ما نتصور يقولولنا شبه بعض انتو إخوات، اتعذبتي كتير فحياتك، استعجلتي الرحيل يا دينا استعجلتي، الله يرحم روحك ويصبر عيالك على غيابك».

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وأضافت: «ادعولها يا جماعة دينا في ساعاتها الأولى في قبرها فهي تسأل الآن.. لا حول ولا قوة الا بالله صدمة ووجع و قهر بس انتي عند الأحن عليكي مننا… الله يرحمك يا دينا وجعتي قلوبنا».

ودينا حرب هي خبيرة تجميل شهيرة، ظهرت بعدد من برامج المرأة، بالإضافة إلى مشاركتها بمهرجان الموضة الدولي بلمساتها في تجميل العارضات، لتدلي بنصائحها للفتيات وتحاول من خلال إرشاداتها مساعدة النساء في تزيين وتجميل وجوههن.

وكشف أحد المقربين من دينا حرب، أنها توفيت نتيجة تسرب للغاز داخل منزلها بالقاهرة، مما أدى إلى اختناقها، وصرح تقرير الطبيب بالدفن، ومن المقرر أن تجري مراسم تشييع الجنازة عصر اليوم الأحد بمسقط رأسها في المنصورة.