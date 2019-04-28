هكذا بدت النجمة التركية هازال كايا في أول ظهور رسمي مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة زوجها الفنان والمخرج علي التاي، في أول رحلة رسمية كزوجين، حيث شارك الثنائي بفعاليات مهرجان Trbeca للأفلام.

وفي صور من أجواء المهرجان، ظهرت الفنانة الشابة متألقة بفستان مكشوف الصدر، قصير جداً من قماش ذو طبعات الحمار الوحشي، حيث اللونين الأبيض والأسود، وهي الطلّة التي وصفها البعض بالجريئة، كما أنها عكست وزن الفنانة الزائد.

Advertisements

شائعة قوية تتردد حالياً حول حمل هازال في مولودها الأول من علي التاي، إلا أن الفنانة التركية تتعمد عدم نفيها أو اثبات صحتها، وفي آخر ظهور لها مع زوجها بعد انتشار شائعة حملها، تم توجيه سؤال مباشر لها حول حملها، إلا أنها رفضت اعطاء إجابة مباشرة، واكتفت بجملة: «شكراً لكم وسهّل الله عملكم»، وكان لافتاً أن إجابة هازال لم تلق اعجاب زوجها، حيث وجه حديثه لها قائلاً: «لماذا لم تتحدثي؟ قولي لهم شئياً».

ازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية.

يذكر أن صاحبة شخصية «نهال» في مسلسل «العشق الممنوع» تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، يعُرض لهازال كايا حالياُ الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.