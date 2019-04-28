مجلة People: جينيفر جارنر أجمل امرأة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت مجلة “People” الأمريكية، أجمل امرأة للعام ووضعت صورتها على الغلاف الرئيسي لعددها الأخير.

الممثلة والمنتجة الأمريكية، جينيفر جارنر، فازت بلقب أجمل امرأة في العام، بحسب تصنيف المجلة الأمريكية.

جينيفر قالت في مقابلة تلفزيونية لها: كلما نظرت في المرآة بشكل أقل كلما فكرت بشكل أكبر، ما الذي يمكنني أن أقدمه للعالم، أشعر بسعادة كبيرة، مضيفة أنها لم تحقق نجاحها بسرعة.

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الممثلة الأمريكية نالت شعبية كبيرة بعد دورها كعميل للاستخبارات الأمريكية في مسلسل “الجاسوس”، كما نالت جوائز في مسابقة “جولدن جلوب” ومن نقابة الممثلين.

وتشتهر أيضا جارنر بأدوارها في أفلام “Kingdom ، Juno ، Timothy Green’s Strange Life ، Dallas Buyers Club ، With Love، Simon”.. وتعمل إلى جانب عملها في التمثيل في الأعمال الخيرية.

جينفير كان لها علاقة لمدة خمس سنوات مع سكوت فولي، حيث تقابلا خلال جلسة تصوير مسلسل فيليسيتي عام 1998، وتزوجا في حفل أقاماه في منزلهما عام 2000، وانفصلا في 2003.. وتزوجت الممثل بن أفليك، وبدأت علاقتهما عام 2004، ليعرض أفليك عليها الزواج في عيد ميلادها الثالث والثلاثين، فتزوج الثنائي في حفل زفاف في 2005.. ولديهما ابنتان الأولى هي فيوليت والثانية سيرافينا روز إليزابيث أفليك.