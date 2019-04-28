بيونسيه تروج لماركة رياضية بجلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه، في أحدث جلسة تصوير تجريها للترويج لماركة أديداس الرياضية، حيث قامت بنشر صورا للعدد الضخم الذي تملكه من أحذية هذه الماركة الشهيرة.

النجمة العالمية نشرت لقطات لجلسة التصوير على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، وقد ظهرت بإطلالات من الماركة المخصصة لموسم صيف 2019.

ومن المعروف ان بيونسيه تمتلك ماركة رياضية خاصة بها تحمل اسم Ivy Park، وكانت أول ظهور لها خلال فترة حمل بيونسيه بتوأمها منذ عامين، وقد أعلنت عنها احتفالا بولادتها في ذلك الوقت.

Advertisements

وكانت النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه، قد استطاعت أن تحصل على جائزة، مؤخرا، خلال حفل توزيع جوائزNAACP Image Awards، الذي أقيم يوم السبت 30 مارس في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.

النجمة العالمية ظهرت خلال الحفل بفستان أبيض مكشوف من الساق، وذلك بعد مرور 15 عاما على حصدها نفس الجائزة لأول مرة.

وكانت بيونسيه وزوجها جاي زي، قد قدما الجزء الثاني من جولتهما الغنائية On the run الصيف الماضي في عدد من الدول الأوروبية والولايات الأمريكية.