بعد انفصالهما ثلاث مرات.. النجمة التركية اسلي انفر تستعد للزواج من مراد بوز

رنا صلاح الدين - يبدو أن النجمة التركية اسلي أنفر وحبيبها مراد بوز قررا وضع حل نهائي لخلافاتهما المتكررة، ووصلا لقرار الارتباط الرسمي والزواج، وذلك بعد انفصالهما لحوالي ثلاث مرات.

مصارد صحفية كشفت عن استعداد اسلي ومراد لدخول القفص الذهبي، حيث يجهز الحبيبان لحفل زفافهما بعيداً عن الأعين، ومن المنتظر أن يحتفل النجمان بعقد قرانهما يم عيد ميلاد الفنانة الشابة المقبل، والموافق 10 مايو.

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اسلي أنفر التي سبق وتزوجت من النجم التركي بيركان صوكولو، بدأت قصة حبها مع مراد بوز منذ ثلاث سنوات، وذلك في كواليس تصوير فيلم «أخي أنا»، الذي شارك النجمان في بطولته أمام النجم بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك».

من ناحية أخرى، يُعرض لاسلي أنفر حالياً المويم الثاني من مسلسل «عروس إسطنبول» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي أوزجان دينيز.

يُذكر أن اسلي أنفر كانت قد تعرضت لحملة انتقادات مؤخراً بعد مشاركتها أوزجان دينيز في احياء حفل غنائي بمدينة تل أبيب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.