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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة الجونة بمحافظة الغردقة، حضره عد كبير من نجوم الفن والمجتمع.
عمرو دياب، قدم خلال الحفل عدد من أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، ومنها: “الليلة”، و” قمرين”،”خلينا لوحدينا”، “يتعلموا”، “العالم الله”، “أجمل عيون”، “لو عشقاني”، “نور العين”، “ليلى نهاري”، “راجعين”.. بالإضافة إلى أغنية “قال فاكرينك” و”أيام وبنعشها”، وعلى حبك”.
وشارك في الحفلة من النجوم الفنانة المصرية دينا الشربيني، و رانيا يوسف، والفنانة غادة عادل، وغيرهم من النجوم.
وجاء ظهور دينا الشربيني خلال الحفل ليرد على كل الشائعات التي نشرت مؤخرًا حول خلافهما و انفصالهما بسبب إعلان جديد من المفترض أن تقدمه معه في رمضان.
من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب، لإحياء عدد من الحفلات الفنية قبل شهر رمضان، يوم 26 أبريل في الجونة، ويوم 28 في الجامعة البريطانية، ويوم 1 مايو في جامعة الأهرام الكندية.
وكان أخر أعمال، عمرو دياب، أغنية «مقدرش عالنسيان»، وتجاوزت الأغنية حاجز الـ 6ملايين مشاهدة، وهي كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وإنتاج “ناي”.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يتألق وسط حضور جماهيري كبير بالجونة بحضور دينا الشربيني.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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