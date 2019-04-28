دينا بإطلالة غريبة في إحدى السهرات مع الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الراقصة المصرية دينا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من حفل عيد ميلادها الـ 55 و الذي نظمه له عدد من الفنانين بعد مرور أيام على عيد ميلادها والذي وافق 15 إبريل.

واختارت دينا، إطلالة غريبة من نوعها حيث ارتدت فستان بلاستيك شفاف بلون التركواز، يشبه لحد كبير الفستان الذي ظهرت به الفنانة المغربية سميرة سعيد قبل أشهر باللون البنفسجي.

وتواجدت الراقصة المصرية مع السيناريست تامر حبيب، والفنانة نجلاء بدر، وتم تحضير قالب حلوى مميّز فتم تزيينه بدمية على شكل راقصة.

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دينا تتغيب عن الموسم الرمضاني المقبل، وقالت إن ذلك بسبب قلة الأعمال الفنية التي يتم عرضها عليها في الشهر الكريم، بينما عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل «نسر الصعيد».

المسلسل من بطولة محمد رمضان وسيد رجب ودرة ووفاء عامر وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ودينا ومحمد حاتم ومحمد عز وباسل الزارو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

الراقصة المصرية كان آخر أعمالها الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، والذي شارك به عدد من الفنانين ومن بينهم أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.

يذكر أن دينا، من مواليد 15 إبريل 1964 ولدت في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة.