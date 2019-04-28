مهمة إنسانية لماجدة الرومي في الأقصر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، على زيارة الأقصر خلال تواجدها الأخير بمصر، والتي كانت تحمل شعار “صوت من نور من أجل الحياة”، ضمن حملة جمعية “راعي مصر” الخيرية.

وقامت ماجدة الرومي بجولة في محافزة الأقصر وبالتحديد مدينة أرمنت برفقة شقيقها عوض الرومي والمستشار امير رمزي، رئيس جمعية راعي مصر، وخلال الزيارة التقت بعدد من العائلات المصرية الفقيرة واستمعت لشكواهم وتبرعت للجمعية بمبلغ من المال من أجل إعادة بناء وترميم المنازل المهددة بالسقوط ولتأمين مستلزمات الحياة الطبيعية لهم.

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وكشف أمير رمزي، رئيس جمعية راعي مصر أن ماجدة زارت المستشفى المتنقّل في الأقصر، وتبرّعت بثمن بعض الأدوية التي تُستخدم في علاج عدد من الأمراض، وغطّت تكاليف شراء عدد من الأجهزة الطبية لمركز عيادة مدينة أرمنت.

كما قامت بزيارة عدد من الأماكن السياحية خلال تواجدها بالأقصر، وخاصة في معبدَي الكرنك والأقصر، والتقطت صورًا تذكارية مع الزوّار، كما رقصت بالعصا في الميادين العامة في المحافظة على أنغام الموسيقى النوبية رفقة الأطفال.

وأحيت ماجدة الرومي بعد عدتها للقاهرة حفل غنائي كبير في قاعة مؤتمرات المنارة وهي الحفلة التي حضرها المئات من عشّاق النجمة اللبنانية، ومن بينهم شخصيات فنية وعامة، من أمثال هاني رمزي وإلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والسيناريست تامر حبيب ومصمّم الأزياء هاني البحيري.