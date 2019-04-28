أحمد سعد يهاجم سمية الخشاب في تصريح جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الفنان المصري أحمد سعد، هجومًا حادًا على طليقته الفنانة سمية الخشاب، وذلك بعد تصريحاتها ضده مؤخرًا.

أحمد سعد، قال في البرومو الرسمي لبرنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل على فضائية «القاهرة والناس»: «الست اللي تتجوز راجل ولو يوم وتطلع تتكلم عليه.. تبقى مش تمام».

Advertisements

وكانت سمية الخشاب، قد قالت في تصريحات صحفية خلال لقائها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «لست أنانية لطلبي الطلاق، يجب علينا حب أنفسنا وإعطائها كل ما تريده من أجل إعطاء الآخرين وحبهم، وأنا كنت في حاجة لذلك، لم أكن سعيدة أو مرتاحة».

وأضافت: «لمدة عامين لم أقدم أي عمل فني جديد، وفي أسبوعين فقط بعد طرح أغنيتي “بتستقوى عليها”، حصدت الكثبر من التكريمات وتعاقدت على الكثير من الأعمال الفنية».

كما كانت قد أعلنت أنها رفعت قضية خلع ضده، مشيرة إلى إنها قررت رفع هذه الدعوى قبل شهور للضرر، ولكنها رفعتها فعليا منذ عدة أيام، مؤكدة أن شقيقه الفنان عمرو سعد يعلم السبب، كما أكدت أنه كان يغار من نجاحها.