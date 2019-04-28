ميريام فارس تعزف على «الدرامز» في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لجلسة تصوير جديدة من أجل الترويج لإحدى ماركات المجوهرات التي أختيرت وجهًا لها مؤخرًا.

ونشرت ميريام، صور الجلسة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية مميزة حيث أختارت اللون الأسود لإطلالتها، واستطاعت خطف الأنظار بجمالها وأناقتها.

الفنانة اللبنانية ظهرت خلال الجلسة وهي تعزف على آلة “الدرامز”، وذلك للمرة الأولى.

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وكانت ميريام فارس، قد أعلنت مؤخرًا عن إلغاء حفلها الذي كان مقررًا إقامته في الكويت وذلك بسبب سوء التنظيم.

في الوقت نفسه نشر الصحفي الكويتي نايف الشمري، تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قال فيها: «بذل متعهد حفل ميريام فارس بالكويت المنتج المتميز أحمد الخالدي قصارى جهوده للقدوم بميريام لتحيي حفلها المقرر الجمعة بالكويت بحولي بارك.. لكنه انصدم بالواقع المرير حيث تفاجأ بوجود منع عليها بدخول الكويت.. لذلك استقر على إقامة الحفل بعبدالسلام الزايد وسلطان العماني فقط».