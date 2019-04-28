محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان الشاب محمود حجازي بعيد ميلاد ابنة زوجته، أسما شريف منير.

محمود حجازي نشر صورة له مع لارا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، ووجه لها تهنئة خاصة، مقدما لها هدية، واعتذر أيضا عن عدم تواجده يوم ميلادها لأنه كان مرتبط بتصوير.

الصورة التي نشرها الفنان حازت على إعجاب عدد كبير من جمهوره، وأشاد باهتمامه بابنة زوجته، وأمطروه بسيل من التعليقات.

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أسما شريف منير سبق لها الزواج مرة من قبل، وأنجبت طفلة واحدة، واحتفلت بخطوبتها على محمود حجازي في أكتوبر عام 2017، إلا أنها فاجأت الجمهور عندما أعلنت فسخ ارتباطها منه في فبراير 2018، وذلك أثناء قيام خطيبها بتصوير مسلسل «أبو العروسة».

أسما فاجأت الجمهور بصور زفافهما من محمود حجازي في 9 سبتمبر الماضي، وكانت معهما في الصور ابنتها.

محمود حجازي شارك مؤخرا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وحقق محمود النجاح من خلال تقديم شخصية «طارق».

«أبو العروسة» شارك ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نيرمين الفقي، محمد عادل، كارولين عزمي، ولاء الشريف، وحقق نجاحا كبيرا.