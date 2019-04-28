ريم البارودي في ضيافة يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرصت الفنانة المصرية ريم البارودي على مشاهدة عرض مسرحية «الملك لير»، وهنأت القائمين على العمل بنفسها.

ريم شاركت محبيها في صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، مع أبطال العمل وكان من بينهم الفنان فاروق الفيشاوي، يحيى الفخراني، نضال الشافعي، كما ظهرت في الصور الفنانة سميرة محسن.

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ريم من خلال رسالة عبر حسابها الخاص شكرت القائمين على هذا العمل الكبير، ووصفتهم بأنهم فنانين على حق يعشقون المسرح وقاوموا كل الظروف لتقديم العرض.

ويشارك في بطولة مسرحية “الملك لير” الفنان فاروق الفيشاوي، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد عزمي، والفنانة هبة مجدي، والفنان ناصر سيف، والفنان محمد فراج، والفنان محمد فهيم، والفنان نضال الشافعي، والفنانة ميريهان حسين، ومن إخراج تامر كرم.

ريم البارودي يعرض لها حاليا مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، محمد محمود عبدالعزيز، منة فضالي، ومحمد نجاتي، سيمون، كارولين عزمي، وميرنا وليد.