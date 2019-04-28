سمية الخشاب تتألق في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة مع المصور عماد قاسم لصالح واحدة من المجلات الفنية.

سمية نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور وهي ترتدي جمبسوت رمادي، واختارت لها تسريحة شعر بسيطة، وماكياج بارز.

الفنانة المصرية كتبت من خلال تعليق على «أنستجرام» أنها لم تكن تحب اللون الرمادي ولكن أصدقائها أقنعوها به، وهي رأت أنه لون راقي جدا ويليق بلون بشرتها، وطلبت رأي جمهورها.

Advertisements

عدد كبير من فانز سمية الخشاب أكد على جمالها في الصور وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات، بينما رأى البعض الآخر أن الألوان الداكنة تليق عليها أكثر.

سمية أعلنت مؤخرا أن بحصولها على الطلاق من أحمد سعد تكون بذلك عادت لحياتها الفنية الطبيعية، وأنها بصدد التحضير لفيلم ومسلسل وأغنية جديدة.

الفنانة المصرية قالت إنها منذ عامين تجلس في المنزل بأمر من طليقها، ولكنها بدأت في مرحلة الإنطلاق والعودة لجمهورها.

يُذكر أن أحمد سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب منذ أسابيع، بينما قالت سمية إنه يرفض منحها الطلاق، فنشر الفنان صورة وثيقة الطلاق، بينما صرحت سمية أنه يغار من عملها ونجاحها.