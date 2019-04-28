والدة الفنانة مايان السيد تخطف الاضواء منها بجمالها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد جمهورها في صورة لها مع والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

مايان علقت على الصورة قائلة إن حياتها لا قيمة لها بدون والدتها، ووصفت حبها لها بأن الحب بدون شروط، وبدت والدتها جميلة جدا.

جمهور الفنانة الشابة تغزل في والدتها من خلال سيل من التعليقات، ومنها: «دي مامتك ولا أختك، ماما زي القمر، ما شاء الله جميلة».

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مايان السيد من مواليد عام 1997، تدرس السينما في الجامعة الأمريكية، بدأت العمل الفني عام 2016، ولفتت إليها الأنظار من خلال مسلسل «ظل الرئيس»، مع الفنان ياسر جلال، حيث قدمت دور ابنته.

الفنانة الشابة شاركت أيضا في فيلم «حرب كرموز»، مع الفنان أمير كرارة وغادة عبدالرازق وعدد كبير من النجوم، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

وقدمت قبل ذلك مسلسل «الأب الروحي، أبو البنات، المغني»، ويعد مسلسل «كأنه امبارح»، نقطة إنطلاقة لها مع الفنانة رانيا يوسف والفنان أحمد وفيق، وأحمد خليل ووفاء سالم.

وتشارك الفنانة الشابة في شهر رمضان القادم من خلال عملين والأول هو «فكرة بمليون جنيه»، مع الفنان علي ربيع، والثاني مسلسل «حدوتة مرة»، مع الفنانة غادة عبدالرازق.