وفاة الإعلامي علي عبدالحليم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفى منذ قليل الإعلامي المصري علي عبدالحليم، مقدم البرامج الدينية في التلفزيون المصري، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها للعناية المركزة منذ أيام.

ونعته الإعلامية مها مدحت، على صفحتها بـ«فيس بوك»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، بكل الحزن والأسى ننعى الزميل الإعلامي دكتور علي عبدالحليم، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ومن المقرر أن تقام الجنازة اليوم في مسقط رأسه بمدينة “كفر صقر” بمحافظة الشرقية.

ويعد الإعلامي الراحل من أبرز مقدمي البرامج الدينية بالتلفزيون المصري، وهو من خريجي جامعة الأزهر وحصل على الدكتوراة في “الحديث وعلومه”؛ بإشراف ورئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر، ومن أهم البرامج التي قدمها” فتاوى وأحكام”.