أنور الأمير يطرح أغنيتين في كليب واحد

Apr 28, 2019 طرح النجم أنور الأمير أغنيتين جديدتين في فيديو كليب واحد عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. وتعتبر هذه الخطوة هي الفريدة من نوعها، حملت الأغنية الأولى عنوان “عمري اللي مرق” والثانية “مثل الإدمان”. Advertisements أبدع أنور في أداء الأغنيتين بصوت مميز وإحساس مرهف، وأشاد بهما الجمهور. أغنية “عمري اللي مرق” من كلمات مارسيل مدور، ألحان طارق أبو جودة وتوزيع ناصر الأسعد. فيما جاءت أغنية متل الإدمان من كلمات وألحان راشد الشيخ، وتوزيع ناصر الأسعد.







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