هل يكون مُسلسل "حرملك" نُسخة مكررّة من "حريم السلطان"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أيام قليلة تفصلنا عن الموسم الرمضاني المقبل المتوقع أن يشهد مُنافسة قوية هذا العام لكثرة الأعمال المميزة والمتنوعة ما بين المصرية والعربية والسورية بالإضافة للكوميدية والتاريخية.

وبدأ صناع كل عمل بالترويج له سواء بطرح البرومو الخاص به أو البوستر الرسمي، ويبدو هذا العام أن المنافسة وحرب الاتهامات قد اشتعلت مُبكرًا جدًا، حيث تم نشر عدد من البوسترات التي تعرض اتهامات بالسرقة من أعمال عالمية.

وحتى هذه اللحظة لم ينجُ أي عمل من المقارنة أو الانتقاد، ومن بينها المسلسل التاريخي الضخم "حرملك" والذي يضم عددًا من نجوم الفن العربي من سوريا ومصر.

فبعد طرح البوستر الخاص بالعمل بدأ الجمهور بمقارنته بالمسلسل التركي الشهير حريم السلطان، وواجه العمل والذي سيتحدث عن الحقبة التاريخية ما بين 1513 و1516 في مدينتي دمشق والقاهرة، وسيعرض العمل صراع المماليك على الحكم.

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وبالرغم من انتماء المسلسل إلى الفئة التاريخية وسرده أحداثًا مُختلفة عن مسلسل حريم السلطان والذي ينتمي هو الآخر إلى الفئة التاريخية ويعرض قصة حياة السلطان العثماني سليمان القانوني ونزواته، مسلطاً الدور أكثر على حياته الخاصة، إلا أن تشابه الأزياء ووجود أسماء ضخمة بالعملين ساهما بترسيخ فكرة النسخ.

ويشارك في بطولة "حرملك" الذي من المفترض أن يتكون من 60 حلقة عدد كبير من النجوم نذكر منهم: جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، أحمد الأحمد، سامر المصري، قيس الشيخ نجيب، عبدالهادي صباغ، نادين، محمد خير الجراح، وفاء موصللي ومن مصر أحمد فهمي، محمد علاء، ونبيل عيسى، وهو من إخراج تامر إسحق.