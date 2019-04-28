هل تضع ميغان ماركل مولودها اليوم؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت صحيفة "ذا صن" على معلومات خاصة تؤكد أن دوقة ساسكس ميغان ماركل، ستضع مولودها اليوم، وأنها وزوجها الأمير هاري، يلتزمان وضعية الاستعداد، فيما يتعاملان مع الأمر بهدوء وطمأنينة.
وقالت الصحيفة: إن هاري ما يزال يخطط لحضور ماراثون لندن المقام اليوم ليقوم بتسليم الميداليات وتقديم الدعم اللازم للعدائين المشاركين، أما ميغان فهي باقية على مقربة من المنزل، كما أن والدتها، دوريا راغلاند، باقية إلى جوارها في منزل "فروغمور كوتاج" بويندسور منذ أكثر من أسبوع.
وصرّح مصدر ملكي للصحيفة بقوله: "اقترب موعد الولادة الآن، وميغان متحمسة للغاية، صحيح لديها بعض التوتر مثلها مثل أي امرأة تلد للمرة الأولى، لكنها وزوجها متشوقان للغاية ولا يطيقان الانتظار".
وعلمت الصحيفة في الوقت نفسه أن ميغان تود البقاء في المنزل أطول فترة ممكنة بمجرد أن تبدأ آلام المخاض في مداهمتها، لكنها في نهاية الأمر ستضع مولودها في المستشفى؛ لأنه المكان الأكثر تجهيزًا وأمانًا لها وللمولود، وقد تم رفع درجة الاستعداد في مستشفى "فريملي بارك" الواقعة في ساري، والتي تبعد مسافة قدرها 30 دقيقة فقط عن منزلهما في ويندسور.
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