زواج إدريس ألبا وسابرينا دورو في حفل استمرّ 3 أيام في المغرب

تزوّج الممثل البريطاني "إدريس ألبا" من العارضة "سابرينا دورو"، بعد قصة حب دامت أعواما، في حفل استمر 3 أيام في المغرب.

يأتي زواج الثنائي بعد خطوبة دامت عامًا، وعقدا المراسم في فندق "قصر شار باج" الشهير في مراكش الجمعة، ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تألقت العروس سابرينا (29 عامًا)، بثوبي زفاف من توقيع "فيرا وانغ"، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا ذا تصميم باردو من أجل المراسم، وأكملت إطلالتها بشنيون بسيط، بينما ارتدت فستانًا مزينًا باللآلئ من أجل حفل الاستقبال مع اختيار تسريحة ذيل فرس منخفضة، وبالإضافة إلى تصاميم فيرا وانغ التي كانت بطلة إطلالة سابرينا، اكتملت إطلالة العروس ببصمات خبيرة المكياج الشهيرة "شارلوت تيلبوري" ومصففة الشعر "لوانا بابي"، مع مجوهرات "ديفيد موريس".



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وبدأت الاحتفالات، بحفل عشاء فخم الخميس، قبل إتمام المراسم الجمعة، ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى السبت في أحد فنادق "ماندارين أورينتال".

واحتفلت العروس بتوديع عزوبيتها في مارس/ آذار، حيث استمتعت بوقتها مع صديقاتها في فندق "أمانجيري" الشهير في ولاية يوتاه الأميركية، وفي فبراير العام الماضي، فاجأ ألبا عروسه، وركع على إحدى ركبتيه عارضًا عليها الزواج قبل عرض فيلمه "ياردي" Yardie في سينما ريو في حي دالستون بلندن، أما إطلالة العريس، فقد بدا إلبا (46 عامًا) جذابًا ببدلة أنيقة مُصممة له خصيصًا من "أوزوالد بواتنغ".

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وسبق لألبا أن تزوّج مرتين، من "هان نورغارد" ولديه منها ابنة تدعى "إيسان" (17 عامًا)، كما تزوج أخرى تدعى "سونيا نيكول هاملين" قبل الانفصال بعد 4 أشهر فقط، كما أن لديه ابنًا في الـ5 من عمره من حبيبته السابقة "نايانا غارث"، وظهرت سابرينا برفقة ألبا للمرة الأولى، على السجادة الحمراء في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2017.



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