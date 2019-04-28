شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بروموهات جديدة لمسلسلات DMC قبل عرضها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت قناة DMC بروموهات جديدة للمسلسلات المقرر عرضها على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، وذلك قبل 10 أيام من انطلاق العرض مع أول ايام الشهر الكريم، حيث تعرض القناة هذا العام مسلسلات "زلزال"، "الواد سيد الشحات"، "ابن أصول" بشكل حصرى، وبالتزامن مسلسلات "حكايتى" و"طلقة حظ" و"علامة استفهام.

برومو "زلزال"

المسلسل تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

برومو "الواد سيد الشحات"

المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.

برومو "ابن أصول"

المسلسل تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى مع وجود بعض الكوميديا.

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برومو "حكايتى"

المسلسل تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش ومحمود فارس.

برومو "علامة استفهام"

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.