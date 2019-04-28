شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلالة رامى مالك مع صديقته بعد انضمامه لـ"جيمس بوند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر رامي مالك في شوارع مدينة مانهاتن مؤخراً برفقة صديقته الممثلة ذو الـ 25 عاما لوسي بوينتون، وذلك بعدما انضم رسمياً إلى آخر أفلام السلسلة الشهيرة لـ جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها النجم دانيال كريج.

رامي مالك الذى حاز علي جائزة الأوسكار الأخيرة سيلعب دور الشرير أمام دانيال كريج خلال فيلم جيمس بوند 25، ومن المفترض أن يكون آخر ضحايا كريج الذى يخطط للقضاء عليه.

رامي خلال الصور الأخيرة ظهر بروح عالية فى شوارع مدينة مانهاتن بصحبة لوسى، وذلك قبل بدء تصوير مشاهده فى الفيلم المنتظر.









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