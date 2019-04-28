شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تهنئ مصطفى شعبان على "أبو جبل": هتكسر الدنيا يا عشرة العُمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الإعلامية رضوى الشربينى، صديقها الفنان مصطفى شعبان على مسلسله الجديد "أبو جبل" المقرر عرضه خلال سباق موسم دراما رمضان، وقالت رضوى "ألف مبروك يا عشرة العمر، وإن شاء الله هتكسر الدنيا".



رضوى الشربينى

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، محمود البزاوى، عائشة بن أحمد، محمد على رزق، رشا بن معاوية، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، نادية رشاد، مصطفى درويش، غفران محمد، أحلام الجريتلى، بالإضافة إلى ظهور النجم حسن حسنى كضيف شرف، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج شركة سينرجى، وسيعرض حصريا على شاشة ONEحصريا، خلال شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى مشوق وصراعات بين عائلتين منها عائلة مصطفى شعبان "أبو جبل" بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسنى الذى يجسد دور والد شعبان لتبدأ الصراعات على الميراث.