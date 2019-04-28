شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك متمنية الشفاء لشريف مدكور: "ربنا يشفيك ويعافيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الفنانة حنان ترك، الشفاء العاجل للإعلامى شريف مدكور، بعد إعلانه عن إصابته بسرطان القولون. وكتبت حنان ترك، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ربنا يشفيك ويعافيك". وكان الإعلامى شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم فى القولون، مضيفا:"أقدم شكر خاص للممرضة التى رافقتنى أثناء الاطمئنان على صحتى، وهناك طفرة فى التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى.. وأنه فى أول أسبوع فى رمضان المقبل سأجرى عملية لإزالة الورم، وسأباشر عملى".

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