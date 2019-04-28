شكرا لقرائتكم خبر عن "اضرب جامد".. أحمد فهمى يظهر مع هيفاء وهبى فى كواليس "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان أحمد فهمى، بصحبة الفنانة هيفاء وهبى، خلال كواليس مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه خلال موسم رمضان القادم، وأطل فهمى، خلال الصورة من الكواليس صحبها بتعليق: هيفا وهبى مع شخصية "مو صلع" من مسلسل الواد سيد الشحات.. اضرب جامد".

Advertisements



الفنان أحمد فهمى برفقة الفنانة هيفاء وهبى خلال كواليس المسلسل

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.

ويواصل أحمد تصوير المسلسل على قدم وساق قبل حلول شهر رمضان، مع الاستمرار فى عمليات الدعاية حيث طرحت شركة سينرجى على البرومو الشخصيات العديدة التى يظهر فيها أبطال العمل، سواء الفرعونى أو الهندى أو الصعيدى وفضائيين، وكذلك لاعبى كرة سلة والعودة إلى فترة التسعينيات، كما تم طرح بوسترات دعائية ظهر فيها أبطال العمل الثلاثة.