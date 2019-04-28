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الكويتية شيخة البدر تشارك فى 4 مسلسلات خليجية .. أبرزها "أمنيات بعيدة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكويتية شيخة البدر لـ"الخليج 365" إنها تشارك فى بطولة 4 مسلسلات خليجية دفعة واحدة، ومن المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل، إذ تشارك مع نجوم الوطن العربى هدى حسين وإلهام الفضالة وخالد البريكى وآخرون، حيث إنها ما زالت تصور أدوارها بشكل مستمر على مدار اليوم.

تشارك شيخة البدر فى بطولة مسلسل "أمنيات بعيدة"، بطولة النجمة الكويتية هدى حسين، وهو عمل اجتماعى يتناول قضية مجتمعية تحدث فى الخيلج، وتجسد شيخة شخصية تدعى "إقبال"، وهى الصديقة المقربة لهدى حسين، إذ تعلم كل تفاصيل حياتها وكاتمة أسرارها، لتحدث عدة مفاجأت خلال الأحداث، المسلسل من تأليف منى الشمرى، إخراج محمد القفاص.

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كما تشارك شيخة البدر فى بطولة مسلسل "حض الشوك" بطولة إلهام الفضالة وخالد البريكى وآخرين، وتجسد شيخة شخصيتين فى مرحلتين زمنيين، وخلال الأحداث تتزوج ثم ترزق بطفل لتبدأ رحلة الحفاظ على ميراث الولد، المسلسل من عبد الله السعد، إخراج حمد البدرى.

 

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كذلك تشارك شيخة فى بطولة مسلسل "الديرفة" وتسجد شخصية طيبة ضمن الأحداث، حيث تحاول أن تزوج شقيقها الصغير إلى إحدى الفتيات التى تلقاها فى أحد الأعراس، لتجد أن هذه الفتاة بعد الزواج غير صالحة بالمرة لشقيقها، لتتحول شيخة إلى امرأة شريرة للغاية، وتتوالى الأحداث، المسلسل مقتبس من إحدى الروايات للكاتبة علياء الكاظم، من إخراج مناف عبد الله.

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كما تشارك فى بطولة مسلسل "بلانى زمانى" وهو عبارة عن مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، حيث يتم تقديم قصة فى كل حلقة بطريقة كوميدية، متضمن فترات زمنية مختلفة، ويشارك فى بطولته حسن البلام وهدى الخطيب، وآخرون، إخراج خالد الدوغجى.

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يشار إلى أن شيخة البدر كانت مرشحة لبطولة فيلم "حملة فرعون" مع عمرو سعد ومحمد لطفى وروبى، إلى أن انشغالها بتصوير المسلسلات فى الخيلج منعها من الظهور فى مصر.

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