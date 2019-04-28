كندة علوش تغازل محمد صلاح بصورة.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: غازلت الفنانة كندة علوش، النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر حسابها على "تويتر". ونشرت كندة صورة مركبة لجلسة لها تشبه جلسة صلاح بعد تسجيله لأحد أهدافه في الدوري الإنجليزي أمام فريق هدرسفيلد. ورد "صلاح" على الصورة التي نشرتها علوش بأشكال ووجوه تعبر عن "الضحك ". Advertisements وتظهر كندة علوش، كضيفة شرف في فيلم "أعز الولد"، الذي تخوض بطولته ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة وإخراج سارة نوح.

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