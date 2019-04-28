كيف علقت إليسا على غناء شيرين عبدالوهاب باللهجة اللبنانية؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة الفنانة شيرين عبدالوهاب، على أغنيتها الجديدة "يا بتفكر يا بتحس"، وهي المرة الأولى التي تغني فيها شيرين باللهجة اللبنانية.
وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "ما في أجمل من إحساسك بالمصري وباللبناني.. مبروك الغنية والنجاح. هالغنية يا بتحبها يا بتحب".
"يا بتفكر يا بتحس" أغنية تتر مسلسل "خمسة ونص"، بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر.
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