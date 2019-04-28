أحمد فهمي "أصلع" بصحبة هيفاء وهبي في "الواد سيد الشحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة هيفاء وهبي كضيف شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يخوض به الفنان أحمد فهمي السباق الرمضاني المُقبل.

وشارك فهمي متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بهيفاء من كواليس التصوير، وظهر فيها "أصلع"، معلقًا: "هيفا وهبي مع شخصية (مو صلع) من مسلسل الواد سيد الشحات، اضرب جامد".

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، مصطفى بسيط، محمد أسامة "أوس أوس".