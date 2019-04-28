بالفيديو| دينا الشربيني ترقص على "بالحب اتجمعنا" وصورة جديدة تجمعها بـ"الهضبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة دينا الشربيني تجمعها بالفنان عمرو دياب، أمام طائرة عقب وصولهما إلى الغردقة قبل إحيائه لحفله الأخير في مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر، والذي أقيم الجمعة 26 أبريل.

كما انتشر على موقع "إنستجرام" فيديو لدينا وهي تقف بجوار المسرح وترقص على أنغام "بالحب اتجمعنا".

وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي "الهضبة"، إلى جانب مشاهير الفن، ومن بينهم الفنانة غادة عادل، الفنانة رانيا يوسف، التي شاركت متابعي حسابها الرسمي بفيديو ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام أغانيه.

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