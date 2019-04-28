خاص|يسرا تكتب: "نور الشريف.. كان حلم حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - "نور الشريف.. معلمي وصديقي الصدوق.. بالنسبة ليا قبل ما أتعرف عليه، وأدخل الوسط الفني كان نجم له خصوصية غير عادية، وفي حياتي بالتحديد. ولما عملت تاني فيلم في حياتي معاه "فتاة تبحث عن الحب" حسيت الراجل ده قد إيه إنسان رائع، وفنان أروع، وملتزم، وبيدي فرص حقيقية للناس، وإزاي بيقف جنب المبتدئ".

"نور الشريف وقف جنبي كتير في حاجات كتير، وفجأة بتلاقي روحك بتقوله كل حاجة في الفن وغير الفن، وبتصاحبه وبيبقى صاحبك وأخوك وضهرك".

"نور كان شخصية عظيمة، وكان متحديا بطبعه، يتحدى المرض والهجوم والمؤمرات، وكل ما أقف قدامه ما أنساش إنه اتحارب كتير في حياته، ونجح ووقف على رجليه جامد، مفيش حاجة ضيعته أو قللت نجوميته".

"نور الشريف شخصية لن تتكرر وفنان لن يتكرر، تاريخه عظيم في كل شيء، يوم ما فكر يستثمر فلوسه استثمر فلوسه في الفن، وخسر، لكن عمل فن، وساب لينا ذكرى عظيمة، وذكريات فنية كبيرة".

"نور كان يعرف عني كل حاجة تقريبا، الشخصية والمهنية، وكنت دايما لما احتاجه في استشارة القيه حاضر وموجود، وعمري ما طلبته في شيء ومالقتوش، وأنا في المدرسة كنت بتفرج عليه في مسلسل القاهرة والناس، وكان حلم حياتي. ولما عملنا فيلم كبير زي "حدوتة مصرية"، ذكرياتنا كانت كتير، كنت منبهرة إزاي كان بيقلد يوسف شاهين، إزاي كنا بنتعب في البلاتوه، ماكنش فيه الرفاهية الموجودة دلوقتي في البلاتوهات، كنا بنتعب وبنشقى والدنيا بتبقى نار وحر، وكنا بنبات عشان نخلص الشغل. وشدني لنور في كواليس حدوتة مصرية أنه كان يقعد في الوقت الفاضي يتفرج على أفلام أجنبي أو يقرأ كتاب، وكان الحقيقة مش بيحب يضيع وقته في حاجة تافهة، وكان دائما يقولى لأزم تتثقفى ويرشحلى كتب أقراها، غير حكايته عن الفن والثقاقة والحياة، هو كان موسوعة لينا كلنا".

اللي شْفناه في حياتنا وفي نجوميتنا مختلف تماما عن الوقت الحالي، نجومية نتيجة شغل جامد وتقيل ومسؤولية عظيمة".

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"بموت نور الشريف فقدت أخًا وصديقًا وأستاذًا كبيرًا جدًا في حياتي".

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