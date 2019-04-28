شريهان تدعو لشريف مدكور: "يقين ربي سيشفيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على دعم الإعلامي شريف مدكور، بعد تأكد إصابته بورم في القولون، عبر حسابها على "تويتر".

وكتبت شريهان: "أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً، بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت يا ربّ العالمين. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك أن تشفيه، إنك على كل شيءٍ قدير.. (يقين بالله.. يقين ربي سيشفيك شريف مدكور)".

يُذكر أن الإعلامي شريف مدكور، أعلن تحديه للمرض، بعودته لتقديم حلقات برنامجه "4 شارع شريف" داخل ستديوهات قناة الحياة الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي.