خاص| حقيقة وفاة حسين أبو حجاج.. "عوض" في "صعيدي رايح جاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نفي الفنان حسين أبو حجاج، شائعة وفاته التي ترددت عبر "السوشيال ميديا" الساعات الماضية، قائلًا "لسه حي ممتش".

وأعرب أبو حجاج في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن استيائه من "السوشيال ميديا" والشائعات التي تنتشر على صفحاتها وتتسبب في أذى ناس، حسب قوله.

وتابع "مفيش فايدة في الناس اللي قلوبها مريضة دي، إنها تقول علي حد عايش إنه مات".

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وأضاف "تعرضت العام الماضي لنفس الشائعة، وتسببت لي في مشاكل عديدة، كل أهلي لما شافوا حاجة زي دي انهاروا بالعياط، وكانت حالتهم النفسية سيئة، لكن عرفوا بعدها إن أغلب ما يتردد على السوشيال ميديا كذب".

جدير بالذكر أن حسين أبو حجاج شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، من بينها: فيلم "صعيدي رايح جاي"، وأجزاء مسلسل "الكبير أوي"، مسلسل "ربع رومي"، فيلم "القرموطي في أرض النار".