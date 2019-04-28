شاهد.. شيرين عبدالوهاب تثير ضحك الحضور خلال حفلها بالرياض: “اسكت يا بؤي”.. وهكذا فسرها الجمهور!

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ضحك جمهور حفلها في العاصمة السعودية الرياض إثر قولها ”اسكت يا بؤي“. وفسر الجمهور ذلك إشارة منها إلى المشاكل التي واجهتها مؤخرا بسبب تصريحات سابقة لها على المسرح.

ويعتبر حفل الفنانة شيرين الأول لها في العاصمة السعودية الرياض والثاني على مستوى المملكة. وكانت شيرين قد أحيت العام الماضي حفلها الأول في المملكة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة. يذكر أن شيرين خضعت للتحقيق مؤخرًا في نقابة الموسيقيين بتهمة الإساءة لسمعة مصر وتعريض الأمن القومي للخطر.