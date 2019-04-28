حذاء هيفاء بـ1800 دولار وميريام بدون بنطلون.. إطلالات النجمات هذا الأسبوع!

في كل أسبوع؛ نحرص على أن ننقل لكِ ما اختارته النجمات من إطلالات ألهمتنا وفساتين فاخرة من آخر صيحات الموضة، وشهد هذا الأسبوع الكثير من التنوع في الإطلالات، وأصرت كل نجمة على ستايلها والنمط الذي يشبهها ويليق بها وحدها.

البداية مع إطلالة هيفاء وهبي الكاجوال، التي لم تتخلّ فيها عن البوت الطويل الذي يتعدى الركبة من GUCCI يبلغ سعره نحو 1800 دولار، ولإبراز قوة البوت اكتفت بتنسيق بنطلون جينز نحيل ممزق عالي الخصر ومفرغ من الأمام، مع توب أبيض، وتسريحة الشعر المرفوعة التي منحتها إطلالة مختلفة.

وتصدرت إليسا الترند بعد طرحها كليب “كرهني” ولكن ما لفتنا هو إطلالتها في الكليب، والتي حملت توقيع صديقها مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، إذ ظهرت في فستان أسود مع شق طويل، مزود ببليزر مطرز بالورود، ناسبها واحتضن جسدها.

سحرت نوال الزغبي الانظار بفستان فاخر من THYM لاءم بشكل كبير بشرتها البرونزية، وكان باللون الفضي على قماش لامع، وما زاد اللون جمالا هو القصة المنسدلة.

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بنفس التألق ظهرت مايا دياب التي اختارت فستانا لافتًا من اللون الذهبي بدرجة برونزية على قماش باييت مع فتحة على طول الساق، ونسقت معه حذاء من اللون الذهبي النيود، بينما أسدلت شعرها الطويل.

ظهرت ميريام فارس بإطلالة اختارتها من علامة fendi، وهي معطف من الفرو الأبيض لم توضح الصورة أنها اعتمدت تحته أي شورت، مع حذاء رياضي من العلامة نفسها.

وتميزت باميلا الكيك عن النجمات هذا الأسبوع، حيث اختارت الفستان المرصع باللؤلؤ والخرز، وهو ما منحها إطلالة شبيهة بالأميرات، إطلالتها بدت ناعمة وأنثوية جدًا خاصة مع فتحة الفستان الخلفية.



وتبحث نجوى كرم دائمًا عن فستان بصيحة الكتف الواحد one shoulder، ولكن هذا الأسبوع كان مميزًا وملفتًا ومفعمًا بالأنوثة، إذ اختارت فستانًا أخضر حريري بقماش لماع، فضفاض، منحها راحة تامة، لكنه لم يخل من لمسة أنثوية، حيث انسدل من جهة واحدة أوحى بوجود فتحة على طول الساق في الجهة الأخرى.



كارول سماحة بدت في غاية الحيوية، رغم تكرارها اختيار الفستان بكتف واحدة، لكن اللون الوردي الفاتح كان منقذها، حيث بدت مشرقة للغاية.