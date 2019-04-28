ساره الودعاني تهاجم منظمي حفل شيرين بالرياض: والله عيب!

فتحت الفاشينيستا السعودية، سارة الودعاني، النار على منظمي حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والذي أقيم مساء أمس السبت بالرياض، موضحة أن التنظيم والتعامل مع الحاضرين كان سيئًا للغاية ولا يليق بحجم هذا الحفل. وسخرت الودعاني من سوء التنظيم، في مقطع فيديو لها عبر “سناب شات” قائلة: “ما شاء الله كنت في حفلة تنظيمها روعة، تبارك الرحمن، أحسدكم الصراحة على التنظيم الرائع والاهتمام بالضيوف والاهتمام بالناس اللي اشترت التذاكر بألف وألفين و10 آلاف”.

وتابعت: “يعني التنظيم رائع لدرجة إن أنا عندي 15 تذكرة ما حصلت ولا مقعد.. هل هذا يعقل يعني.. وترى والله مرة عيب.. وهذا أساسًا إساءة لاسم شيرين.. يعني شيرين تيجي الرياض بعد طول انتظار بهذا التنظيم”. وأضافت: “أنا ما بدي أكبر الموضوع.. بس أهلي وإخواتي يقعدون ساعة ونص عشان يوفرون مقعدًا واحدًا وإحنا عندنا 15 تذكرة vip”. واختتمت: “يعني البودي جارد اللي يكون موجودين إنتو ما تعطوهم لائحة للتعامل مع الضيوف.. أنا يجيني بودي جارد يبي يدفعني والبودي جاردات المفروض ما يلمس أي بنت”. ويعد هذا الحفل الغنائي الأول للفنانه شيرين عبد الوهاب في العاصمة السّعوديّة الرياض.