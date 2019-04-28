شاهد.. إدوارد يهنئ جمهوره بعيد القيامة المجيد

هنأ الفنان إدوارد الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب إدوارد عبر حسابه: "كل سنة وانتم بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد و شم النسيم"، وقام متابعيه بدورهم بتهنئته و تمنوا له قضاء وقت

سعيد.يذكر أن الكنائس القبطية الأرثوذكسية أحتفلت بالأمس وأقاموا القداسات والصلوات الاحتفالية بمناسبة عيد القيامة المجيد وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها ومتمم الصوم الكبير الذي استمر لمدة 55 يومًا.