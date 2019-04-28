إسماعيل مختار يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وجه الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، خالص التهنئة لشركاء الوطن من الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد أعاده الله علينا بالسلام و الرخاء و الأمان. الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد أعاده الله علينا بالسلام و الرخاء و الأمان. يذكر أن الكنائس القبطية الأرثوذكسية أقامت السبت، القداسات والصلوات الاحتفالية بمناسبة عيد القيامة المجيد وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها ومتمم الصوم الكبير الذي استمر لمدة 55 يومًا.

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