شاهد.. هيدي كرم تروج لمسلسلها الرمضاني "الزوجة الـ18"

روجت الفنانة هيدي كرم لمسلسلها الجديد "الزوجة الـ18"، الذي تخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت هيدي بوستر للمسلسل ظهرت فيه برفقة الفنان حسن الرداد، وجاءت تعليقات متابعيها على الصورة إيجابية، وأبدوا الكثير من الحماس في انتظار عرض المسلسل.



يذكر أن مسلسل "الزوجة الـ18"، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، بتورط رجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة بسبب تعدد زيجاته، ويشارك هيدي كرم كل من: حسن الرداد، غنوة محمود، ملك بدوي، سلوى خطاب، شيماء سيف، ناهد السباعي، تأليف محمود أبو السعد، إخراج مصطفى فكري. فيه برفقة الفنان حسن الرداد، وجاءت تعليقات متابعيها على الصورة إيجابية، وأبدوا الكثير من الحماس في انتظار عرض المسلسل.يذكر أن مسلسل "الزوجة الـ18"، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، بتورط رجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة بسبب تعدد زيجاته، ويشارك هيدي كرم كل من: حسن الرداد، غنوة محمود، ملك بدوي، سلوى خطاب، شيماء سيف، ناهد السباعي، تأليف محمود أبو السعد، إخراج مصطفى فكري.

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