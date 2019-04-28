روجت الفنانة حلا شيحة، لبرومو مسلسلها الجديد "زلزال" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت "حلا" على الفيديو قائلة :"حربي وصافية"، وكانت ظهرت شيحة خلال البرومو تجسد دور فتاة تتحدث باللهجة الصعيدية تجمعها علاقة عاطفية برمضان. ويذكر أن "زلزال" بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وحسام داغر، وأحمد صيام، ومن إخراج إبراهيم فخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حلا شيحة تكشف عن اسمها في مسلسل "زلزال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.